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Всего найдено
обучения
Смотреть все →

К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено

Отправьте заявку, и мы в индивидуальном порядке подберем программу обучения под ваши требования

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Курсы для специалистов с высшим (немедицинским) образованием (немедики)
Медицинская логопедия

Профессиональная переподготовка

«Медицинская логопедия»

  • Длительность программы:
    506 часов (3 месяца)
  • Формат обучения: Заочно (полностью дистанционно)
  • диплом о профессиональной переподготовке
Стоимость
обучения:
33 000 ₽
28 050 ₽
Акция: -15%
до 01.05.2024
Или в
рассрочку без %
от 2 338 ₽/мес
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Выдаем только официальные документы установленного образца

Все документы по окончанию обучения вносятся в ФИС ФРДО

Работаем официально в рамках заключенного договора

Имеем все необходимые лицензии на образовательную деятельность

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Содержание курса:
Модуль 1 Невропатология, психопатология
Модуль 2 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи, зрения
Модуль 3 Развитие речи в норме и недоразвитие речи
Модуль 4 Патология речи в детском возрасте
Модуль 5 Логопедические технологии
Модуль 6 Основы нейропсихологии и нейролингвистики
Модуль 7 Дизартрия. Особенности коррекционно-логопедической работы по преодолению нарушений фонационного (внешнего) оформления высказывания
Модуль 8 Афазия. Логопедическая работа по восстановлению речевых и неречевых функций
Модуль 9 Методика восстановительного обучения после органических поражений головного мозга
Модуль 10 Заикание. Комплексный подход к устранению нарушений темпо-ритмической организации речи
Модуль 11 Дисграфия, дислексия. Коррекция нарушений письменной речи
Модуль 12 Организация нейрореабилитации больных с патологией речи и других высших психических функций
Как проходит обучение?

Обучение проходит на образовательной платформе Академии МАПС

В учебно-лекционный материал входят:

  • Презентации
  • Видеоматериалы по изучаемой теме (не во всех курсах, уточняйте у менеджера)
  • Библиотека
  • Комментарии экспертов
  • Законодательная база
  • Наглядные пособия
  • Методические рекомендации

В некоторых курсах Академии МАПС необходимо выполнять домашние задания, которые проверяются преподавателями.

По окончании обучения необходимо пройти итоговое тестирование, на которое дается 10 попыток. В случае несдачи теста попытки обновляются.

После обучения вы получите
документы установленного образца
диплом о профессиональной переподготовке

По окончании обучения по программе «Медицинская логопедия» вы получите диплом о профессиональной переподготовке. Документ вносится в реестр ФИС ФРДО.

Документы об образовании отправим бесплатно почтой в любую точку России
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«Медицинская логопедия»

Стоимость обучения
28 050 ₽
Продолжительность курса
506 часов
Или в рассрочку без %
от 2 338 ₽/мес
Преимущества дистанционного обучения в МАПС:

Круглосуточная
техподдержка по любым вопросам

Бесплатная пересдача контрольного тестирования

Занимайтесь на компьютере или смартфоне в любое время и в любом месте

Обучайтесь в ускоренном режиме в зависимости от ваших возможностей

Без отрыва от работы и трат времени и денег на дорогу

Круглосуточный доступ к учебным материалам

Часто задаваемые вопросы

Дистанционное обучение - это вообще законно?
Дистанционное обучение также носит название обучения с применением дистанционных технологий (электронное обучение). Такое обучение закреплено в Федеральном законе «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017 года) и Приказе Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 года № 48226). Многие ведущие ВУЗы страны, в том числе и МГУ им. М.В. Ломоносова, реализуют программы обучения с применением дистанционных технологий. При этом важно иметь в виду, что форма получения образования никак не отражается в получаемых документах об образовании.
Что нужно для обучения в дистанционном формате?
Для обучения в дистанционном формате подойдет: компьютер, ноутбук, планшет, телефон. Также необходим стабильный доступ в интернет.
Если я не успею изучить весь материал?
Дистанционный формат обучения предполагает под собой освоение курса по индивидуальному графику. График и план обучения можно согласовать с куратором, дабы избежать академической задолженности. Мы всегда идем на встречу!
Если я не смогу или не успею сдать тест, вы не выдадите мне диплом? нужно будет еще платить?
Платить дополнительно ничего нужно, 99% слушателей успешно проходят итоговые мероприятия. На тестирование дается 10 попыток. Если слушатель ответственно подходит к освоению курса - 10 попыток даже много. Обычно все проходят тест за 1 попытку.
Чем отличается профессиональная переподготовка от повышения квалификации?
1) Профессиональная переподготовка – это получение новой специальности. Например был юристом прошел переподготовку стал бухгалтером. Профессиональная переподготовка приравнивается ко второму высшему или второму средне-специальному образованию, все зависит от того, какое образование у слушателя поступившего на обучение к нам: высшее или среднее.

2) Основная цель повышения квалификации — дать актуальные сведения о нововведениях в профессии, обучить работе в новой программе или на новом оборудовании. В некоторых сферах, например в сфере здравоохранения, повышение квалификации обязательное – без него сотрудника могут отстранить от работы.
Возможно ли получить налоговый вычет после обучения?
Да, налоговый вычет получить можно. Академия МАПС по итогам обучения предоставляет все необходимые документа для возврата 13%.
Отзывы наших клиентов
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Очень благодарна за пройденный курс! Материал выложен очень содержательно и располагает к восприятию и усвоению прослушанной информации. Очень понравилось, что есть ссылки на литературу, места её приобретения. Благодарю за курс! Отдельное огромное спасибо куратору Валентине - волшебница, помогавшая распутать клубок системы прохождения курсов, раскрыла и разложила организацию работы в самом курсе. Оперативность ответов на высшем уровне. Компетентность и лаконичность ответов поражает. За все свои 35 лет опыта работы не встречала такой комфортной работы по повышению квалификации. Честно и от души выражаю огромнейшую благодарность, данному куратору. А дальнейшем буду пользоваться услугами академии работая со специалистами своего дела.

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40 5

Прошла переподготовку по лечебной физкультуре. Выражаю свою благодарность Валентине за проделанную работу. Грамотный, отзывчивый, внимательный специалист. Профессионал в своем деле. Спасибо. Рекомендую.

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149 7

Клиническая лабораторная диагностика, Краснодар,

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Город Уварово, Тамбовская область,

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Выдана: 22 октября 2020 года

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