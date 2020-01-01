Дистанционное обучение - это вообще законно?

Дистанционное обучение также носит название обучения с применением дистанционных технологий (электронное обучение). Такое обучение закреплено в Федеральном законе «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017 года) и Приказе Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 года № 48226). Многие ведущие ВУЗы страны, в том числе и МГУ им. М.В. Ломоносова, реализуют программы обучения с применением дистанционных технологий. При этом важно иметь в виду, что форма получения образования никак не отражается в получаемых документах об образовании.