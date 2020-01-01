- Авиационная и космическая медицина (Высшее образование)
- Акушерское дело (Среднее образование)
- Акушерство и гинекология (Высшее образование)
- Аллергология и иммунология (Высшее образование)
- Анестезиология и реаниматология (Среднее образование)
- Анестезиология-реаниматология (Высшее образование)
- Бактериология (Высшее образование)
- Бактериология (Среднее образование)
- Вирусология (Высшее образование)
- Водолазная медицина (Высшее образование)
- Гастроэнтерология (Высшее образование)
- Гематология (Высшее образование)
- Генетика (Высшее образование)
- Гериатрия (Высшее образование)
- Гигиена детей и подростков (Высшее образование)
- Гигиена и санитария (Среднее образование)
- Гигиена питания (Высшее образование)
- Гигиена труда (Высшее образование)
- Гигиеническое воспитание (Высшее образование)
- Гигиеническое воспитание (Среднее образование)
- Гистология (Среднее образование)
- Дезинфектология (Высшее образование)
- Дезинфекционное дело (Среднее образование)
- Дерматовенерология (Высшее образование)
- Детская кардиология (Высшее образование)
- Детская онкология (Высшее образование)
- Детская онкология-гематология (Высшее образование)
- Детская урология-андрология (Высшее образование)
- Детская хирургия (Высшее образование)
- Детская эндокринология (Высшее образование)
- Диетология (Высшее образование)
- Диетология (Среднее образование)
- Инфекционные болезни (Высшее образование)
- Кардиология (Высшее образование)
- Клиническая лабораторная диагностика (Высшее образование)
- Клиническая фармакология (Высшее образование)
- Колопроктология (Высшее образование)
- Коммунальная гигиена (Высшее образование)
- Косметология (Высшее образование)
- Лабораторная генетика (Высшее образование)
- Лабораторная диагностика (Среднее образование)
- Лабораторное дело (Среднее образование)
- Лечебная физкультура (Среднее образование)
- Лечебная физкультура и спортивная медицина (Высшее образование)
- Лечебное дело (Высшее образование)
- Лечебное дело (Среднее образование)
- Мануальная терапия (Высшее образование)
- Медико-профилактическое дело (Высшее образование)
- Медико-профилактическое дело (Среднее образование)
- Медико-социальная помощь (Среднее образование)
- Медико-социальная экспертиза (Высшее образование)
- Медицинская биофизика (Высшее образование)
- Медицинская биохимия (Высшее образование)
- Медицинская кибернетика (Высшее образование)
- Медицинская микробиология (Высшее образование)
- Медицинская оптика (Среднее образование)
- Медицинская статистика (Среднее образование)
- Медицинский массаж (Среднее образование)
- Младший медицинский персонал (Среднее образование)
- Наркология (Среднее образование)
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- Нейрохирургия (Высшее образование)
- Неонатология (Высшее образование)
- Нефрология (Высшее образование)
- Общая врачебная практика (семейная медицина) (Высшее образование)
- Общая гигиена (Высшее образование)
- Общая практика (Среднее образование)
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- Операционное дело (Высшее образование)
- Операционное дело (Среднее образование)
- Организация здравоохранения и общественное здоровье (Высшее образование)
- Организация сестринского дела (Среднее образование)
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- Профпатология (Высшее образование)
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- Психиатрия-наркология (Высшее образование)
- Психотерапия (Высшее образование)
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- Радиационная гигиена (Высшее образование)
- Радиология (Высшее образование)
- Радиотерапия (Высшее образование)
- Реабилитационное сестринское дело (Среднее образование)
- Ревматология (Высшее образование)
- Рентгенология (Высшее образование)
- Рентгенология (Среднее образование)
- Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение (Высшее образование)
- Рефлексотерапия (Высшее образование)
- Санитарно-гигиенические лабораторные исследования (Высшее образование)
- Сексология (Высшее образование)
- Сердечно-сосудистая хирургия (Высшее образование)
- Сестринское дело (Высшее образование)
- Сестринское дело (Среднее образование)
- Сестринское дело в косметологии (Среднее образование)
- Сестринское дело в педиатрии (Среднее образование)
- Скорая и неотложная помощь (Среднее образование)
- Скорая медицинская помощь (Высшее образование)
- Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы (Высшее образование)
- Стоматология (Среднее образование)
- Стоматология детская (Высшее образование)
- Стоматология общей практики (Высшее образование)
- Стоматология общей практики (после специалитета) (Высшее образование)
- Стоматология ортопедическая (Высшее образование)
- Стоматология ортопедическая (Среднее образование)
- Стоматология профилактическая (Среднее образование)
- Стоматология терапевтическая (Высшее образование)
- Стоматология хирургическая (Высшее образование)
- Судебно-медицинская экспертиза (Высшее образование)
- Судебно-медицинская экспертиза (Среднее образование)
- Судебно-психиатрическая экспертиза (Высшее образование)
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- Терапия (Высшее образование)
- Токсикология (Высшее образование)
- Торакальная хирургия (Высшее образование)
- Травматология и ортопедия (Высшее образование)
- Трансфузиология (Высшее образование)
- Ультразвуковая диагностика (Высшее образование)
- Управление и экономика фармации (Высшее образование)
- Управление сестринской деятельностью (Высшее образование)
- Урология (Высшее образование)
- Фармацевтическая технология (Высшее образование)
- Фармацевтическая химия и фармакогнозия (Высшее образование)
- Фармация (Высшее образование)
- Фармация (Среднее образование)
- Физиотерапия (Высшее образование)
- Физиотерапия (Среднее образование)
- Физическая и реабилитационная медицина (Высшее образование)
- Фтизиатрия (Высшее образование)
- Функциональная диагностика (Высшее образование)
- Функциональная диагностика (Среднее образование)
- Хирургия (Высшее образование)
- Челюстно-лицевая хирургия (Высшее образование)
- Эндокринология (Высшее образование)
- Эндоскопия (Высшее образование)
- Энтомология (Среднее образование)
- Эпидемиология (Высшее образование)
- Эпидемиология (паразитология) (Среднее образование)
- Авиационная и космическая медицина
- Акушерское дело
- Акушерство и гинекология
- Аллергология и иммунология
- Анестезиология и реаниматология
- Анестезиология-реаниматология
- Бактериология
- Вирусология
- Водолазная медицина
- Гастроэнтерология
- Гематология
- Генетика
- Гериатрия
- Гигиена детей и подростков
- Гигиена и санитария
- Гигиена питания
- Гигиена труда
- Гигиеническое воспитание
- Гистология
- Дезинфектология
- Дезинфекционное дело
- Дерматовенерология
- Детская кардиология
- Детская онкология
- Детская онкология-гематология
- Детская урология-андрология
- Детская хирургия
- Детская эндокринология
- Диетология
- Инфекционные болезни
- Кардиология
- Клиническая лабораторная диагностика
- Клиническая фармакология
- Колопроктология
- Коммунальная гигиена
- Косметология
- Лабораторная генетика
- Лечебная физкультура и спортивная медицина
- Лечебное дело
- Мануальная терапия
- Медико-профилактическое дело
- Медико-социальная помощь
- Медико-социальная экспертиза
- Медицинская биофизика
- Медицинская биохимия
- Медицинская кибернетика
- Медицинская микробиология
- Младший медицинский персонал
- Неврология
- Нейрохирургия
- Неонатология
- Нефрология
- Общая врачебная практика (семейная медицина)
- Общая гигиена
- Онкология
- Операционное дело
- Организация здравоохранения и общественное здоровье
- Ортодонтия
- Остеопатия
- Оториноларингология
- Офтальмология
- Паразитология
- Патологическая анатомия
- Педиатрия
- Педиатрия (после специалитета)
- Пластическая хирургия
- Профпатология
- Психиатрия
- Психиатрия-наркология
- Психотерапия
- Пульмонология
- Радиационная гигиена
- Радиология
- Радиотерапия
- Реабилитационное сестринское дело
- Ревматология
- Рентгенология
- Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
- Рефлексотерапия
- Санитарно-гигиенические лабораторные исследования
- Сексология
- Сердечно-сосудистая хирургия
- Сестринское дело
- Скорая медицинская помощь
- Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы
- Стоматология детская
- Стоматология общей практики
- Стоматология общей практики (после специалитета)
- Стоматология ортопедическая
- Стоматология терапевтическая
- Стоматология хирургическая
- Судебно-медицинская экспертиза
- Судебно-психиатрическая экспертиза
- Сурдология-оториноларингология
- Терапия
- Токсикология
- Торакальная хирургия
- Травматология и ортопедия
- Трансфузиология
- Ультразвуковая диагностика
- Управление и экономика фармации
- Управление сестринской деятельностью
- Урология
- Фармацевтическая технология
- Фармацевтическая химия и фармакогнозия
- Фармация
- Физиотерапия
- Физическая и реабилитационная медицина
- Фтизиатрия
- Функциональная диагностика
- Хирургия
- Челюстно-лицевая хирургия
- Эндокринология
- Эндоскопия
- Эпидемиология
- Эпидемиология (паразитология)
- Авиационная и космическая медицина
- Акушерское дело
- Акушерство и гинекология
- Аллергология и иммунология
- Анестезиология и реаниматология
- Анестезиология-реаниматология
- Бактериология
- Вирусология
- Водолазная медицина
- Гастроэнтерология
- Гематология
- Генетика
- Гериатрия
- Гигиена детей и подростков
- Гигиена и санитария
- Гигиена питания
- Гигиена труда
- Гигиеническое воспитание
- Гистология
- Дезинфектология
- Дезинфекционное дело
- Дерматовенерология
- Детская кардиология
- Детская онкология
- Детская онкология-гематология
- Детская урология-андрология
- Детская хирургия
- Детская эндокринология
- Диетология
- Инфекционные болезни
- Кардиология
- Клиническая лабораторная диагностика
- Клиническая фармакология
- Колопроктология
- Коммунальная гигиена
- Косметология
- Лабораторная генетика
- Лечебная физкультура и спортивная медицина
- Лечебное дело
- Мануальная терапия
- Медико-профилактическое дело
- Медико-социальная помощь
- Медико-социальная экспертиза
- Медицинская биофизика
- Медицинская биохимия
- Медицинская кибернетика
- Медицинская микробиология
- Младший медицинский персонал
- Неврология
- Нейрохирургия
- Неонатология
- Нефрология
- Общая врачебная практика (семейная медицина)
- Общая гигиена
- Онкология
- Операционное дело
- Организация здравоохранения и общественное здоровье
- Ортодонтия
- Остеопатия
- Оториноларингология
- Офтальмология
- Паразитология
- Патологическая анатомия
- Педиатрия
- Педиатрия (после специалитета)
- Пластическая хирургия
- Профпатология
- Психиатрия
- Психиатрия-наркология
- Психотерапия
- Пульмонология
- Радиационная гигиена
- Радиология
- Радиотерапия
- Реабилитационное сестринское дело
- Ревматология
- Рентгенология
- Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
- Рефлексотерапия
- Санитарно-гигиенические лабораторные исследования
- Сексология
- Сердечно-сосудистая хирургия
- Сестринское дело
- Скорая медицинская помощь
- Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы
- Стоматология детская
- Стоматология общей практики
- Стоматология общей практики (после специалитета)
- Стоматология ортопедическая
- Стоматология терапевтическая
- Стоматология хирургическая
- Судебно-медицинская экспертиза
- Судебно-психиатрическая экспертиза
- Сурдология-оториноларингология
- Терапия
- Токсикология
- Торакальная хирургия
- Травматология и ортопедия
- Трансфузиология
- Ультразвуковая диагностика
- Управление и экономика фармации
- Управление сестринской деятельностью
- Урология
- Фармацевтическая технология
- Фармацевтическая химия и фармакогнозия
- Фармация
- Физиотерапия
- Физическая и реабилитационная медицина
- Фтизиатрия
- Функциональная диагностика
- Хирургия
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Профессиональная переподготовка
«Медицинская логопедия»
-
Длительность программы:
506 часов (3 месяца)
- Формат обучения: Заочно (полностью дистанционно)
- диплом о профессиональной переподготовке
- Стоимость
обучения:
-
33 000 ₽28 050 ₽
до 01.05.2024
- Или в
рассрочку без %
- от 2 338 ₽/мес
- Беспроцентная
рассрочка
- на 12 месяцев без первоначального взноса
- Налоговый
вычет 13%
- поможем вернуть за оплату обучения
- Cкидка
на обучение
- до 15% до 01.05.2024
Выдаем только официальные документы установленного образца
Все документы по окончанию обучения вносятся в ФИС ФРДО
Работаем официально в рамках заключенного договора
Имеем все необходимые лицензии на образовательную деятельность
Обучение проходит на образовательной платформе Академии МАПС
В учебно-лекционный материал входят:
- Презентации
- Видеоматериалы по изучаемой теме (не во всех курсах, уточняйте у менеджера)
- Библиотека
- Комментарии экспертов
- Законодательная база
- Наглядные пособия
- Методические рекомендации
В некоторых курсах Академии МАПС необходимо выполнять домашние задания, которые проверяются преподавателями.
По окончании обучения необходимо пройти итоговое тестирование, на которое дается 10 попыток. В случае несдачи теста попытки обновляются.
По окончании обучения по программе «Медицинская логопедия» вы получите диплом о профессиональной переподготовке. Документ вносится в реестр ФИС ФРДО.
«Медицинская логопедия»
- Стоимость обучения
- 28 050 ₽
- Продолжительность курса
- 506 часов
- Или в рассрочку без %
- от 2 338 ₽/мес
Часто задаваемые вопросы
2) Основная цель повышения квалификации — дать актуальные сведения о нововведениях в профессии, обучить работе в новой программе или на новом оборудовании. В некоторых сферах, например в сфере здравоохранения, повышение квалификации обязательное – без него сотрудника могут отстранить от работы.
Адрес:Иркутск, ул. Степана Разина,
дом 6, офис 405
Режим работы:пн-пт, с 09-00 час. по 18-00